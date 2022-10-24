Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» довёл победную серию до шести матчей

«Урал» довёл победную серию до шести матчей
Комментарии

«Урал» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:1. Таким образом, команда Виктора Гончаренко одержала шестую победу подряд. Отметим, что две из них пришлись на Кубок России.

Кроме того, это первая домашняя победа уральцев над «Крыльями Советов» в чемпионате России с 1994 года, сообщает портал Opta.

«Урал» выиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с апреля 2017 года. В последних семи турах уральцы забили 14 голов, хотя в первых семи матчах чемпионата команда из Екатеринбурга лишь раз сумела поразить ворота соперника.

Кроме самарской команды, «Урал» в ходе победной серии обыграл «Сочи», «Ростов», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо».

Последнее поражение команда Гончаренко потерпела 17 сентября в матче с «Ахматом».

Новость по теме
«Урал» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022