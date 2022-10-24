«Урал» довёл победную серию до шести матчей
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«Урал» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:1. Таким образом, команда Виктора Гончаренко одержала шестую победу подряд. Отметим, что две из них пришлись на Кубок России.
Кроме того, это первая домашняя победа уральцев над «Крыльями Советов» в чемпионате России с 1994 года, сообщает портал Opta.
«Урал» выиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с апреля 2017 года. В последних семи турах уральцы забили 14 голов, хотя в первых семи матчах чемпионата команда из Екатеринбурга лишь раз сумела поразить ворота соперника.
Кроме самарской команды, «Урал» в ходе победной серии обыграл «Сочи», «Ростов», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо».
Последнее поражение команда Гончаренко потерпела 17 сентября в матче с «Ахматом».
Новость по теме«Урал» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ
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