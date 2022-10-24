«Зенит» — «Сочи»: Сергеев вывел хозяев вперёд в самом начале встречи

Сегодня, 24 октября, проходит заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте встречи «Зенит» побежал в атаку левым флангом. Мяч оказался в штрафной в воздухе, где расторопнее всех был нападающий хозяев Иван Сергеев, который головой переправил мяч в ворота. Снаряд залетел в ворота по высокой дуге, и голкипер «Сочи» Джанаев не выручил — 1:0.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, в активе команды 20 очков.