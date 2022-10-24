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Анчелотти: если кто-не хочет работать из-за страха травм перед ЧМ, скажу им остаться дома

Анчелотти: если кто-не хочет работать из-за страха травм перед ЧМ, скажу им остаться дома
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» высказался о настрое игроков на матчи мадридского клуба перед стартом чемпионата мира в Катаре.

«Цель — показать хорошую игру, чтобы забыть об этом этапе турнира. Сейчас напряжённый период сезона, много матчей. Слишком много матчей для меня, но мы держимся хорошо.

Я не думаю, что игроки мысленно уже находятся на чемпионате мира. Они должны думать, что чем больше будут играть, тем лучше будет их форма на турнире. Сейчас все хотят тренироваться. Если кто-то не хочет работать из-за страха, я попрошу их остаться дома. Есть много хороших фильмов и сериалов», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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