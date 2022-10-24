Удаление, пенальти и три гола — в видеообзоре матча «Урала» и «Крыльев Советов»

Сегодня, 24 октября, завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча Кирилла Левникова прозвучал в 17:30 мск.

В середине матча гости остались в меньшинстве. На 24-й минуте защитник Гленн Бейл покинул поле, получив прямую красную карточку. На 26-й минуте нападающий уральского клуба Алексей Каштанов вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 64-й минуте «Урал» забил свой второй мяч благодаря усилиям полузащитника Юрия Газинского, точную передачу ему отдал тот же Алексей Каштанов. На 82-й минуте «Крылья» сумели сократить отставание в счёте — отличился Максим Глушенков.

После этой победы «Урал» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место чемпионата. «Крылья Советов», у которых 14 очков, опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы.