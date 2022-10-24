Соломатин: Чалову не стоит уезжать в «Венецию». Будут предложения от более сильных клубов

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин выразил мнение, что нападающему армейцев Фёдору Чалову не следует соглашаться на трансфер в «Венецию».

«В Серию Б на 17 место уезжать не стоит. Если сравнивать с «Базелем», то команда борется всё время за еврокубки. Моё мнение, что в «Венецию» не стоит. Если Федя продолжить играть так, как сейчас, то будут предложения от более сильных клубов», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что нападающий ЦСКА Чалов находится в шорт-листе клуба на усиление.



Напомним, Чалов выступает за основную команду московского ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил десять голов и отдал одну результативную передачу.