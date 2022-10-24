Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Сочи»: Малком укрепил преимущество своей команды

«Зенит» — «Сочи»: Малком укрепил преимущество своей команды
Комментарии

Сегодня, 24 октября, проходит заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте «Зенит» убежал в опасную контратаку. Вендел прорвался по левому флангу и отдал разрезающий пас на Малкома. Первый удар француза Джанаев парировал, но на добивание нападающий попал точно в цель — 2:0.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, у команды в активе 20 очков.

Новость по теме
«Зенит» — «Сочи»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 9.40
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022