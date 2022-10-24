«Зенит» — «Сочи»: Малком укрепил преимущество своей команды

Сегодня, 24 октября, проходит заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте «Зенит» убежал в опасную контратаку. Вендел прорвался по левому флангу и отдал разрезающий пас на Малкома. Первый удар француза Джанаев парировал, но на добивание нападающий попал точно в цель — 2:0.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, у команды в активе 20 очков.