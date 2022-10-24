«Зенит» — «Сочи»: Сергеев оформил дубль и довёл счёт до разгрома
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Сегодня, 24 октября, проходит заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 25-й минуте «Зенит» отправился в атаку левым флангом. Последовал навес в штрафную, Джанаев вышел из ворот, но затем мяч оказался в центре площадки, где никем не прикрытый Иван Сергеев оформил дубль в этом матче — 3:0.
После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, у команды в активе 20 очков.
Новость по темеПрогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в чемпионате России
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