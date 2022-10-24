«Зенит» — «Сочи»: Вендел забил гол дальним ударом в девятку

Сегодня, 24 октября, проходит заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте футболисты «Зенита» осели на половине поля гостей. Футболисты «Сочи» насколько возможно отодвинули линию обороны подальше от ворот, чтобы минимизировать угрозу для Сослана Джанаева. Однако после перепасовки мяч оказался у полузащитника Вендела, который красивым обводящим ударом отправил мяч в самую девятку — 4:0.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, у команды в активе 20 очков.