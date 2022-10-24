Норманн: Захарян — отличный футболист. Он продолжит сверкать и приносить пользу «Динамо»

Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн поделился мнением об игре партнёра по команде Арсена Захаряна в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (3:1). Напомним, в этой встрече Захарян забил гол прямым ударом со штрафного.



«Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды все получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень.



Захарян — отличный футболист. Если мы будем следовать своей системе, уверен, он продолжит сверкать и приносить огромную пользу команде своей игрой», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».