Норманн: Захарян — отличный футболист. Он продолжит сверкать и приносить пользу «Динамо»
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Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн поделился мнением об игре партнёра по команде Арсена Захаряна в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (3:1). Напомним, в этой встрече Захарян забил гол прямым ударом со штрафного.
«Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды все получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень.
Захарян — отличный футболист. Если мы будем следовать своей системе, уверен, он продолжит сверкать и приносить огромную пользу команде своей игрой», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».
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