Сенников: новый тренер «Локо» должен общаться с Сёминым. Если нет, зачем возвращаться?

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможное приглашение Юрия Сёмина в московскую команду на одну из должностей.



«Сложно сказать, на какую почётную должность Сёмина могут пригласить. Юрий Палыч был президентом в 2007 году. Почётный президент — возможно, но, думаю, Юрий Палыч хотел ещё поработать главным тренером.



Все легенды должны быть в клубе. Но если придёт новый главный тренер, надо, чтобы он как-то общался с Юрием Палычем. Если будет взаимодействие с новым главным тренером, то да. Однако если Юрия Палыча пригласят в клуб, а новый главный тренер не будет к нему прислушиваться и идти своей линией, то зачем тогда приглашать Юрия Палыча?



Если Юрий Палыч придёт в качестве почётного президента, Лоськов и Пашинин останутся, то будет видна локомотивская история и всеобщее усилие на возрождение команды, несмотря на то, кто будет новым главным тренером», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не планируют предлагать Сёмину должность главного тренера.