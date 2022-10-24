Мартинс: «Спартак» ещё поборется с «Зенитом» за чемпионство, ничего не решено

Футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0).



«Очень рад, что команда победила, «Спартак» показал отличную игру. Конечно, мы ещё поборемся с «Зенитом» за чемпионство — впереди много игр, пока ничего не решено.



Мое восстановление проходит по плану, чувствую себя хорошо. Надеюсь, вернусь на поле как можно скорее», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».



Московский «Спартак» в 14 матчах набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (9) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).