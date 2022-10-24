«Зенит» — «Сочи»: Малком оформил дубль за хозяев

Сегодня, 24 октября, идёт заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте хозяева провели кинжальную атаку на ворота соперника. На ударной позиции оказался бразильский нападающий Малком. Форвард уверенно реализовал этот голевой момент, прошив вратаря Сослана Джанаева.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, в активе команды 20 очков.