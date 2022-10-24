«Зенит» — «Сочи»: Мантуан отличился на добивании и сделал счёт 7:0

Сегодня, 24 октября, идёт заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хозяева не снижали темп своей игры и провели опасную атаку на 76-й минуте. Футболисты «Зенита» пробили по воротам, но Джанаев отразил удар. Мяч оказался в ногах полузащитника Густаво Мантуана, который беспрепятственно пробил по воротам — 7:0.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, в активе команды 20 очков.