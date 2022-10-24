Александр Мостовой оценил идею возможного приглашения Юрия Сёмина в «Локомотив»

Известный бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном предложении почётной должности в «Локомотиве» экс-тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.

«Правильный шаг со стороны новых людей в «Локомотиве». Я говорил, когда Юрий Палыч был в «Ростове», что он отработал уже много лет и самая нормальная должность — это быть полезным клубу.



Лучше не тренировать, а быть в «Локомотиве» в каком-то качестве. Все знают, что Юрий Палыч не молодой человек. Конечно, Юрий Палыч легенда клуба», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский «Локомотив» в 14 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской ремьер-Лиги сезона-2022/2023.