Александр Мостовой оценил идею возможного приглашения Юрия Сёмина в «Локомотив»
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Известный бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном предложении почётной должности в «Локомотиве» экс-тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.
«Правильный шаг со стороны новых людей в «Локомотиве». Я говорил, когда Юрий Палыч был в «Ростове», что он отработал уже много лет и самая нормальная должность — это быть полезным клубу.
Лучше не тренировать, а быть в «Локомотиве» в каком-то качестве. Все знают, что Юрий Палыч не молодой человек. Конечно, Юрий Палыч легенда клуба», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Московский «Локомотив» в 14 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской ремьер-Лиги сезона-2022/2023.
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