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«Зенит» разгромил «Сочи», забив семь безответных мячей

«Зенит» разгромил «Сочи», забив семь безответных мячей
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Сегодня, 24 октября, состоялся заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск.

Хозяева открыли счёт на второй минуте встречи благодаря усилиям Ивана Сергеева. На 11-й минуте «Зенит» укрепил своё преимущество — в этот раз отличился Малком после передачи Вендела. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль, точный пас ему отдал Вячеслав Караваев. На 32-й минуте забитым мячом отличился Вендел, результативная передача на счету Далера Кузяева. На 53-й минуте ворота Сослана Джанаева прошил Вильмар Барриос, сделав счёт 5:0. На 74-й минуте Малком забил ещё один гол своей команды, оформив дубль в этой встрече. На 76-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан стал автором ещё одного гола хозяев и установил итоговый счёт встречи — 7:0.

После этой победы «Зенит» набрал 36 очков и ещё сильнее закрепился на вершине турнирной таблицы, оторвавшись от идущего на второй строчке «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
24 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 2'   2:0 Малком – 11'   3:0 Сергеев – 25'   4:0 Вендел – 32'   5:0 Барриос – 53'   6:0 Малком – 74'   7:0 Мантуан – 76'
Удаления: нет / Мещанинов – 20'
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