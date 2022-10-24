«Зенит» разгромил «Сочи», забив семь безответных мячей

Сегодня, 24 октября, состоялся заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск.

Хозяева открыли счёт на второй минуте встречи благодаря усилиям Ивана Сергеева. На 11-й минуте «Зенит» укрепил своё преимущество — в этот раз отличился Малком после передачи Вендела. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль, точный пас ему отдал Вячеслав Караваев. На 32-й минуте забитым мячом отличился Вендел, результативная передача на счету Далера Кузяева. На 53-й минуте ворота Сослана Джанаева прошил Вильмар Барриос, сделав счёт 5:0. На 74-й минуте Малком забил ещё один гол своей команды, оформив дубль в этой встрече. На 76-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан стал автором ещё одного гола хозяев и установил итоговый счёт встречи — 7:0.

После этой победы «Зенит» набрал 36 очков и ещё сильнее закрепился на вершине турнирной таблицы, оторвавшись от идущего на второй строчке «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков.