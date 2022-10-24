Виктор Гончаренко прокомментировал победу «Урала» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).



«Очень хотели выиграть, потому что вроде выигрываешь, а в турнирной таблице ситуация не меняется. Это очень нас закрепощало, заставляло совершать ошибки в простых ситуациях. Это касается всех футболистов, на удивление.



Тем не менее, мы выиграли. За это благодарю ребят, потому что видно, что они отдают себя до конца и пытаются выполнять ту тренерскую остановку, которую мы даём на каждый матч. Надеюсь, такие победу придадут нам уверенности. Соперники играют по-разному, ко всем нужен индивидуальный подход. Когда «Крылья Советов» остались в меньшинстве, мы просто не знали, как использовать пространство, которое появилось», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.