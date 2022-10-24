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«Зенит» забил в 41-м домашнем матче РПЛ подряд и побил рекорд «Ротора»

«Зенит» забил в 41-м домашнем матче РПЛ подряд и побил рекорд «Ротора»
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Санкт-петербургский «Зенит» установил очередной рекорд результативности. Команда Сергея Семака сумела отличиться в 41-м домашнем матче Российской Премьер-Лиги подряд, благодаря чему побила рекорд «Ротора», который был установлён ещё в 90-х годах. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Памятного для «Зенита» события удалось добиться благодаря разгромной победе санкт-петербургского клуба над «Сочи» со счётом 7:0. Команда набрала 36 очков и закрепилась на первом месте турнирной таблице, оторвавшись от идущего на втором месте московского «Спартака» на семь очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

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