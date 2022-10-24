«Сочи» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в истории команды

«Сочи» разгромно проиграл «Зениту» в матче 14-го тура РПЛ – 0:7. Для команды Вадима Гаранина это поражение стало крупнейшим в истории команды. Клуб основан 4 июля 2018 года.



Хозяева открыли счёт на второй минуте встречи благодаря усилиям Ивана Сергеева. На 11-й минуте «Зенит» укрепил своё преимущество — в этот раз отличился Малком после передачи Вендела. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль, точный пас ему отдал Вячеслав Караваев. На 32-й минуте забитым мячом отличился Вендел, результативная передача на счету Далера Кузяева. На 53-й минуте ворота Сослана Джанаева прошил Вильмар Барриос, сделав счёт 5:0. На 74-й минуте Малком забил ещё один гол своей команды, оформив дубль в этой встрече. На 76-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан стал автором ещё одного гола хозяев и установил итоговый счёт встречи — 7:0.



У питерской команды 36 баллов после 14 матчей – «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на семь очков. Сочи (20) – на восьмом месте.

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