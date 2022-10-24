Сергей Семак высказался о разгромной победе «Зенита» над «Сочи» со счётом 7:0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Для нас матч сложился очень удачно: забили быстрый гол, а соперник получил удаление. После 0:2 «Сочи» вдесятером было очень сложно.



Сегодня много что получалось. Забили много красивых мячей — в том числе с дальних ударов. Но понятно, что не всегда такие мячи залетают. Дома стараемся играть интенсивно, агрессивно и красиво. Старались с первой и до последней минуты поддерживать нашу схему. Что касается крупного счёта — за любую победу дают три очка», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой победы «Зенит» набрал 36 очков и оторвался от идущего на втором месте московского «Спартака» на семь баллов. В следующем туре «Зенит» встретится с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.