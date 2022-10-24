«Зенит» побил рекорд «Спартака», забив 43 гола после 14 туров сезона

Санкт-петербургский «Зенит» побил рекорд по результативности после первых 14 проведённых матчей сезона. Подопечные Сергея Семака забили 43 мяча и тем самым обновили результат московского «Спартака», который в 1993 году забил 37 голов, сообщает статистический портал Opta.

«Зенит» установил памятное достижение в домашнем матче с «Сочи», в котором хозяева разгромили вице-чемпиона прошлого сезона со счётом 7:0. Благодаря этой победе команда набрала 36 очков и ещё сильнее оторвалась от идущего на втором месте московского «Спартака» — теперь разрыв между двумя клубами составляет семь очков.



В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 30 октября. Начало матча — в 18:30 мск.