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Вратарь «Зенита» Кержаков: не ожидал сухого разгрома в матче с «Сочи»

Вратарь «Зенита» Кержаков: не ожидал сухого разгрома в матче с «Сочи»
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0).

«Не ожидал сухого разгрома в матче с «Сочи», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой победы санкт-петербургский «Зенит» набрал 36 очков и ещё увереннее закрепился на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, оторвавшись от идущего на второй строчке московского «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков. Действующий чемпион страны — «Зенит».

В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 30 октября на стадионе ФК «Краснодар». Начало игры — в 18:30 мск.

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