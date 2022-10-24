Бывший ассистент Абаскаля: «Спартак» под руководством Гильермо стал командой

Тренер Месут Темель, который работал с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в «Базеле», поделился мнением об испанском специалисте и его влиянии на игру московского клуба.

«Успех «Спартака» не стал для меня сюрпризом, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Нагельсманн или как-то ещё — важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. Абаскаль понимает. Сейчас в его распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна. Но он выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба — и поэтому выигрывает. «Спартак» под его руководством стал командой.

Сильные стороны Абаскаля? Их много. Он обожает футбол. Гильермо не приходит на тренировку за час до её начала. Он появляется за пять часов и планирует каждую мелочь. Для него важны детали, хорошая организация», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».