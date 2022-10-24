Вратарь «Зенита» Кержаков: не чувствуется, что «Сочи» готов бороться за медали РПЛ

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0) высказался о перспективах сочинской команды в нынешнем розыгрыше турнира.

«Не чувствуется, что «Сочи» готов бороться за медали РПЛ. Как мне кажется, в прошлом году они показывали более содержательную игру.



«Зенит» настолько сильный или «Сочи» упал в уровне по сравнению с прошлым годом? Мы не теряли свои силы. Не мне рассуждать о «Сочи». Турнирное положение говорит о том, что у них перестроение: ушёл тренер — пришёл новый», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой победы санкт-петербургский «Зенит» набрал 36 очков и ещё увереннее закрепился на вершине турнирной таблицы, оторвавшись от идущего на второй строчке московского «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков.