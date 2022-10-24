«Челси» хочет обменять Зиеша на Рабьо

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.



По информации источника, лондонцы могут предложить за француза € 7-8 млн и полузащитника Хакима Зиеша. Марокканец долгое время является трансферной целью «Милана», но не будет возражать и против перехода в «Ювентус». Клуб из Турина, в свою очередь, интересуется хавбеком «Челси» Жоржиньо.



Летом Адриен Рабьо был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но трансфер в итоге сорвался.



В текущем сезоне французский полузащитник провёл за «Ювентус» 10 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.



Хаким Зиеш появился на поле в пяти играх «Челси» и не отметился результативными действиями. В основном марокканец выходит на поле со скамейки запасных.

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