«Забивали любые голы». Форвард «Зенита» Сергеев — о победе над «Оренбургом» со счётом 7:0
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев, оформивший дубль в ворота «Сочи» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, прокомментировал исход встречи, в которой его команда одержала победу с общим счётом 7:0.
«У нас всё получалось, поэтому забивали любые голы — в итоге довели дело до крупной победы.
У меня не было никакой травмы. Я выхожу на поле и делаю свою работу, помогаю команде. Хорошо, что у меня пошли голы — забил в двух матчах подряд.
Была ли дополнительная мотивация, что мы можем поставить рекорд самой крупной победы? Никто не думал об этом. Только в конце игры обсуждали, что с «Оренбургом» счёт был 8:0, а сейчас выиграли 7:0», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
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