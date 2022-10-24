Малком — о разгроме «Сочи» со счётом 7:0: это тот «Зенит», который мы все хотим видеть

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0).
«Я очень доволен тем, как мы сыграли, очень доволен тем, как мы одержали эту победу и набрали очень важные три очка. Счастлив, что снова смог помочь команде и забил два мяча. Сейчас нужно передохнуть, перевести дух и настроиться на игру в Краснодаре. Мы всегда думаем о том, что нам нужна только победа. Ещё раз хочу сказать спасибо всей команде, потому что сегодня каждый отдал все силы на поле, и ребята, которые вышли на замену, тоже показали, что они очень жаждут играть и настроены, заряжены на победу. Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьётся за чемпионство.
Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать. Я никогда не был тем, кто забивает очень много — просто думаю, что в этом сезоне плоды той работы, которую я провожу вне поля — то, как я слежу за питанием, за восстановлением, то, как устроен мой быт — я думаю, что всё это сейчас находит отклики на поле. Мне очень приятно, что я помогаю команде своими голами, но я не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Если получается забивать — здорово, но для меня всегда важнее победа команды», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
- 24 октября 2022
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