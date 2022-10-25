«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей
Поделиться
«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области спорта.
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru.
- 25 октября 2022
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:27
-
09:15
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
07:19
-
06:44
-
06:19
-
04:53
-
04:05
-
04:04
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:17
-
03:08
-
02:53
-
02:50
-
02:40
-
02:36
-
02:16
-
02:08
Партнерский контент