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«Не ожидал такого». Барриос — о победе «Зенита» в матче с «Сочи» со счётом 7:0

«Не ожидал такого». Барриос — о победе «Зенита» в матче с «Сочи» со счётом 7:0
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0).

«Очень рад! В первую очередь, тому, что мы набрали три очка. Всегда важно выигрывать дома, особенно, когда впереди заключительный отрезок первой части сезона. И если игра складывается так, что соперник оставляет тебе много свободного пространства, нужно этим пользоваться. Ещё счастлив, что смог забить! Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня всё сложилось. Спасибо всем партнёрам, которые всегда меня поддерживают, надеюсь, впереди ещё много голов.

Я не ожидал такого. Наоборот — перед каждой игрой я готовлюсь к тому, что на поле будет тяжёлая борьба, ведь все противники по-особенному настраиваются на нас, многие закрываются в обороне, стараются блокировать все наши атакующие действия. Мы знали, что в «Сочи» выступают качественные футболисты, и что для победы нам нужно показать свою лучшую игру. В начале встречи нам удалось воспользоваться своими шансами, что придало команде уверенности — и мы держали высокий уровень интенсивности до самого финального свистка», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

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