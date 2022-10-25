У Малкома 11+5 голевых действий в 14 играх. Это самый результативный сезон бразильца в РПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком проводит сильный сезон в составе санкт-петербургской команды. В минувшей встречи с «Сочи» (7:0) в рамках Российской Премьер-Лиги бразилец оформил дубль, благодаря чему после 14 туров у него 11 забитых мячей и пять голевых передач. Пока что нынешний сезон является для Малкома самым результативным в футболке сине-бело-голубых.
У соотечественника Малкома, полузащитника Вендела также впечатляющая статистика в сравнении с предыдущими сезонами в составе «Зенита». В матче с «Сочи» хавбек забил один гол, благодаря чему увеличил количество своих мячей в этой кампании до семи. В предыдущих двух сезонах Вендел забил суммарно пять голов.
«Зенит» после успеха в матче с «Сочи» набрал 36 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Спартака» на семь баллов.
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