У Малкома 11+5 голевых действий в 14 играх. Это самый результативный сезон бразильца в РПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком проводит сильный сезон в составе санкт-петербургской команды. В минувшей встречи с «Сочи» (7:0) в рамках Российской Премьер-Лиги бразилец оформил дубль, благодаря чему после 14 туров у него 11 забитых мячей и пять голевых передач. Пока что нынешний сезон является для Малкома самым результативным в футболке сине-бело-голубых.

У соотечественника Малкома, полузащитника Вендела также впечатляющая статистика в сравнении с предыдущими сезонами в составе «Зенита». В матче с «Сочи» хавбек забил один гол, благодаря чему увеличил количество своих мячей в этой кампании до семи. В предыдущих двух сезонах Вендел забил суммарно пять голов.

«Зенит» после успеха в матче с «Сочи» набрал 36 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Спартака» на семь баллов.