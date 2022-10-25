«Спартак» вышел на чистое второе место: таблица РПЛ после 14-го тура

Завершился 14-й тур Российской Премьер-Лиги. Лидером остался санкт-петербургский «Зенит» (36 очков), который забил в ворота «Сочи» семь безответных мячей. Идущий вторым «Спартак» (29) также одержал крупную победу – со счётом 5:0 красно-белые обыграли «Химки». ЦСКА (26) и «Ростов» (26) занимают 3-ю и 4-ю позиции, команды в этом туре потеряли очки, не сумев обыграть соответственно «Оренбург» (19, 9-е место) и «Факел» (12, 13-я позиция).



На пятой позиции остался «Краснодар» (24), который был сильнее «Пари НН» (13, 12-е место) со счётом 2:0. За краснодарцами расположились «Ахмат» (23) и «Динамо» (23). Продолжает побеждать «Урал» (16), который после победы над «Крыльями Советов» (14, 11-е место) со счётом 2:1 поднялся на 10 строчку.



Московский «Локомотив» (12), проигравший «Динамо» (3:1) – в зоне стыковых матчей на 14-й позиции. Замыкают таблицу «Химки» (9) и «Торпедо» (6).