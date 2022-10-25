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Гвардиола — о мини-отпуске Холанда во время ЧМ: надеюсь, он не будет много пить и есть

Гвардиола — о мини-отпуске Холанда во время ЧМ: надеюсь, он не будет много пить и есть
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, как будет проводить время в декабре норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Его сборная не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира в Катаре, и поэтому Холанд проведёт мини-отпуск.

«Он точно будет в Марбелье или в Норвегии. От того, как он поведет себя в Марбелье, зависит, насколько он хорошо будет выступать во второй половине сезона. Я почти уверен, что ему бы понравилось стать участником чемпионата мира. Возможно, он будет на следующем мундиале или на Евро.

У Холанда есть дом в Марбелье, куда он поедет и будет играть в гольф. Надеюсь, он не будет много пить и есть и вернётся в хорошей форме», — цитирует Гвардиолу talkSPORT.

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