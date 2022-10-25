«Вест Хэм» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

Завершился матч 13-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Борнмут». Игра, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Зрителям пришлось ждать забитого мяча практически весь первый тайм: счёт был открыт в компенсированное к первой половине время – гол забил защитник лондонцев Курт Зума. В концовке матча арбитр сначала не зафиксировал нарушение на игроке «Вест Хэма» Владимире Цоуфале в штрафной «Борнмута», но после обращения к видеоповтору назначил 11-метровый удар. Его реализовал Саид Бенрахма, установив окончательный счёт – 2:0.



Лондонская команда после победы набрала 14 очков и располагается на 10-й позиции. У «Борнмута» — 13 баллов и 14-я позиция.