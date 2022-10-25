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«Вест Хэм» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ
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Завершился матч 13-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Борнмут». Игра, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Зрителям пришлось ждать забитого мяча практически весь первый тайм: счёт был открыт в компенсированное к первой половине время – гол забил защитник лондонцев Курт Зума. В концовке матча арбитр сначала не зафиксировал нарушение на игроке «Вест Хэма» Владимире Цоуфале в штрафной «Борнмута», но после обращения к видеоповтору назначил 11-метровый удар. Его реализовал Саид Бенрахма, установив окончательный счёт – 2:0.

Лондонская команда после победы набрала 14 очков и располагается на 10-й позиции. У «Борнмута» — 13 баллов и 14-я позиция.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
24 октября 2022, понедельник. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Зума – 45'   2:0 Бенрахма – 90+2' (пен)
Комментарии
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