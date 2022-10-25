Гвардиола выразил обеспокоенность о влиянии результатов ЧМ на игроков «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал зимнюю паузу в клубных соревнованиях на время проведения чемпионата мира в Катаре, а также выразил мнение о том, как результаты на турнире могут повлиять на его игроков.

«Это первый раз в нашей жизни, когда такое происходит, поэтому мы не знаем, в каком состоянии игроки вернутся после чемпионата мира. Если шестеро вернутся чемпионами, они будут очень счастливы, но также они могут вернуться крайне подавленными.



Некоторые могут рано вылететь с соревнования и отправиться в отпуск. Но множество игроков пропустят чемпионат мира из-за безумной плотности матчей. Мы увидим, как обстоят дела после их возвращения, и тогда адаптируемся под эти изменения», — приводит слова Гвардиолы talkSport.

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