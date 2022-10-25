Гвардиола выразил обеспокоенность о влиянии результатов ЧМ на игроков «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал зимнюю паузу в клубных соревнованиях на время проведения чемпионата мира в Катаре, а также выразил мнение о том, как результаты на турнире могут повлиять на его игроков.
«Это первый раз в нашей жизни, когда такое происходит, поэтому мы не знаем, в каком состоянии игроки вернутся после чемпионата мира. Если шестеро вернутся чемпионами, они будут очень счастливы, но также они могут вернуться крайне подавленными.
Некоторые могут рано вылететь с соревнования и отправиться в отпуск. Но множество игроков пропустят чемпионат мира из-за безумной плотности матчей. Мы увидим, как обстоят дела после их возвращения, и тогда адаптируемся под эти изменения», — приводит слова Гвардиолы talkSport.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии
- 25 октября 2022
-
01:17
-
01:14
-
00:59
-
00:52
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:15
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 24 октября 2022
-
23:57
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:54
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:03