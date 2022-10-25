Малком сражался с Джанаевым, Барриос танцевал с Венделом после гола. Фото победы «Зенита»

24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Сочи». Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу команды Сергея Семака.

После этой победы санкт-петербургский «Зенит» набрал 36 очков и ещё увереннее закрепился на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, оторвавшись от идущего на второй строчке московского «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков. Действующий чемпион страны — «Зенит».



В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 30 октября на стадионе ФК «Краснодар». Начало игры — в 18:30 мск.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.