В матче чемпионата Уэльса после массовой драки арбитр удалил семь игроков

В матче чемпионата Уэльса между «Бангором 1876» и «Рилом 1879» произошла массовая драка.



На 73-й минуте главный тренер «Рила» Гарет Томас был удалён главным судьёй при счёте 1:1. На 84-й минуте «Бангор» вышел вперёд, после чего защитник команды пытался тянуть время перед угловым ударом «Рила», чем вызвал недовольство игроков соперника.



В итоге на защитника набросились три игрока «Рила 1879», за него вступились партнёры по команде.



Форвард «Рила» Алекс Джонс ударил Тома Кларка из «Бангора», отправив соперника на газон, после чего арбитр удалил обоих.



Это не разрядило ситуацию, поскольку Кларк провоцировал обидчика после удаления. Джонс снова ударил соперника, после чего началась массовая драка.



В итоге арбитр показал семь красных карточек.

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