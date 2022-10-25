Президент УАФ резко отреагировал на возможное вступление крымских команд в российские лиги

Президент УАФ Андрей Павелко высказался по поводу возможного участия крымских команд в российских лигах.
«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко в своей социальной сети.
Ранее Министр спорта Республики Крым Шериф Османов заявил, что восемь команд с полуострова готовы участвовать в российских футбольных чемпионатах. Позже появилось информация, что команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации в Украине.
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