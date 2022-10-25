Венгерский журналист рассказал, какие слова запретил Черчесов в «Ференцвароше»

Венгерский журналист Бенс Борбола высказался о российском главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.
«В России Станислав Черчесов говорит, что является полевым командиром, но в «Ференцвароше» такого не слышали. Он тот специалист, который максимально любит прямоту. Вот как сказал, так всем и надо сделать. Именно за это Черчесова уважают игроки и персонал.
Есть слова, который ему не нравятся. Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч». Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов. Такое бывает редко, Саламович чаще дружелюбен», — приводит слова Борболы Sport24.
На данный момент «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, записав в свой актив 24 очка. При этом, команда провела на два матча меньше, чем основные конкуренты в лице «Кечмета» (23), и «Варды» (21).
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