«Я скоро вернусь». Зидан сообщил, что в ближайшее время возобновит тренерскую деятельность

Известный в прошлом футболист и экс-наставник мадридского «Реала» 50-летний специалист Зинедин Зидан рассказал, что уже в ближайшее время вернётся к тренерской деятельности.
«Я скоро вернусь. Подождите, подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», — приводит слова Зидана Goal со ссылкой на RMC Sport.
Напомним, что Зидан выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов трижды подряд в качестве главного тренера (сезон-2015/2016, -2016/2017, -2017/2018). При нём «сливочные» дважды брали золото чемпионата Испании, а также по два раза выигрывали Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Зинедин находится без работы с мая 2021 года. Ранее СМИ связывали его с возможными назначениями в «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», которые летом уже сменили главных тренеров.
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