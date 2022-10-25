Андрей Аршавин высказался по поводу Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор»

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение по поводу российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Что ему дальше делать Дзюбе — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдёт. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить, — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб летом 2022 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года с возможным продлением ещё на один сезон. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу. В прошлом матче Дзюба не попал в заявку на игру.

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