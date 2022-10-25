Источник: ЦСКА готов продать Зайнутдинова в случае предложения из Европы

24-летний казахстанский хавбек ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может покинуть московский клуб уже в ближайшее трансферное окно, если к нему будут проявлять серьёзный интерес в Европе. Об этом сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, агент футболиста ещё летом предупредил армейцев, что будет искать своему клиенту вариант в Европе и пообещал прийти к руководству с уже готовым предложением. В свою очередь, в ЦСКА не будут создавать препятствий для возможного перехода игрока.

Напомним, Зайнутдинов пополнил ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Ростова» за € 2 млн. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 17 встречах за красно-синих во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Гол Зайнутдинова за Казахстан в ворота сборной Беларуси.

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