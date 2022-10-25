Гвардиола высоко оценил талант 19-летнего Беллингема из дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о качествах 19-летнего английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
«Как мы уже знали и ранее, дортмундская «Боруссия» — идеальное место для молодых талантов. Возможно, если бы Джуд Беллингем был в Англии, то оказавшись в «Сити», «Юнайтед», «Ливерпуле», «Челси», «Арсенале» или «Тоттенхэме», возможно, он не получил бы таких шансов. Лучшее, что может сделать молодой игрок, чтобы стать лучше, — это получать стабильное игровое время.
Ему было 17 лет, когда он приехал в Германии, но дело было не только в его качествах, а скорее в том, как он вёл себя. Этот парень уже тогда был чем-то особенным с точки зрения своего менталитета. Сейчас ему 19 лет, и он уже получал капитанскую повязку. Почти все знают о его качествах, он действительно хорош во многих аспектах», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии.
- 25 октября 2022
-
04:05
-
04:04
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:17
-
03:08
-
02:53
-
02:50
-
02:40
-
02:36
-
02:16
-
02:08
-
01:55
-
01:43
-
01:35
-
01:31
-
01:17
-
01:14
-
00:59
-
00:52
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:15
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 24 октября 2022
-
23:57
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:09