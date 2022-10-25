Гвардиола высоко оценил талант 19-летнего Беллингема из дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о качествах 19-летнего английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Как мы уже знали и ранее, дортмундская «Боруссия» — идеальное место для молодых талантов. Возможно, если бы Джуд Беллингем был в Англии, то оказавшись в «Сити», «Юнайтед», «Ливерпуле», «Челси», «Арсенале» или «Тоттенхэме», возможно, он не получил бы таких шансов. Лучшее, что может сделать молодой игрок, чтобы стать лучше, — это получать стабильное игровое время.

Ему было 17 лет, когда он приехал в Германии, но дело было не только в его качествах, а скорее в том, как он вёл себя. Этот парень уже тогда был чем-то особенным с точки зрения своего менталитета. Сейчас ему 19 лет, и он уже получал капитанскую повязку. Почти все знают о его качествах, он действительно хорош во многих аспектах», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.

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