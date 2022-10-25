«ПСЖ» хочет продлить контракт с Серхио Рамосом

«ПСЖ» намерен продлить контрактное соглашение с защитником Серхио Рамосом, сообщает Le10Sport.

По данным источника, Рамосу удалось освоиться в «ПСЖ». У него отличные отношения с главным тренером Кристофом Галтье и хорошее влияние в раздевалке клуба. В связи с этим, «ПСЖ» хочет продлить контракт с испанским футболистом.

Напомним, Рамос перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Реала». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После семи туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 19 очков.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке