«ПСЖ» хочет продлить контракт с Серхио Рамосом
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«ПСЖ» намерен продлить контрактное соглашение с защитником Серхио Рамосом, сообщает Le10Sport.
По данным источника, Рамосу удалось освоиться в «ПСЖ». У него отличные отношения с главным тренером Кристофом Галтье и хорошее влияние в раздевалке клуба. В связи с этим, «ПСЖ» хочет продлить контракт с испанским футболистом.
Напомним, Рамос перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Реала». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 6 млн.
В нынешнем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После семи туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 19 очков.
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