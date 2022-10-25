Зинедин Зидан высказался о критике ЧМ-2022 в Катаре
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Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о критике чемпионата мира по футболу, который должен пройти в Катаре в 2022 году.
«Я думаю, что мы должны оставить полемику в стороне и дать место игре и чемпионату мира. Для всех энтузиастов, которые просто хотят посмотреть футбол. В любом случае то, что мы собираемся сказать о чем-либо, никогда не будет справедливым, никогда не будет правдой и никогда не будет уместным. Поэтому мы должны оставить место для футбола и соревнований, чтобы все энтузиасты хорошо проводили время», — приводит слова Зидана RMC Sport.
Ранее болельщики и правозащитники не раз призывали к бойкоту турнира из-за отношения к трудовым мигрантам, дискриминации женщин и гомосексуалов.
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