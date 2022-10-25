Президент «Урала» оценил работу Гончаренко, который вывел клуб из зоны вылета

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе 45-летнего белорусского специалиста Виктора Гончаренко, одержавшего четвёртую победу кряду в чемпионате России в матче 14-го тура с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
«У нас ещё не было такого, чтобы мы выиграли четыре игры кряду в чемпионате. Я считаю, что уход из зоны вылета – это тренерская работа Гончаренко. Когда пошли первые победы, ребята немного раскрепостились, сейчас играют в свой хороший футбол.
Газинский сегодня должен был забить на второй минуте, но не получилось. Юра – очень хороший футболист, и мы об этом знали. Мы рады, что он остался с нами.
Что касается травмированных игроков, сегодня им дали выходной. В среду они соберутся, и врачи будут над ними колдовать. Не знаю, удастся ли увидеть Влута, до перерыва. Может быть, к последним играм первой половины чемпионата он успеет вернуться. У нас приехал Андрей Егорычев, он вернулся после операции и начнет в общей группе. Слава Подберёзкин опять выбыл», — приводит слова Иванова Metaratings.
После 14-го тура «Урал» поднялся на 10-е место, в активе екатеринбуржцев 16 очков в 14 матчах.
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