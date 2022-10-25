Павел Маслов назвал схожесть в игре «Спартака» при Абаскале и Тедеско
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Защитник «Спартака» Павел Маслов назвал схожесть игры команды при Гильермо Абаскале и экс-наставника клуба Доменико Тедеско.
«Сравнивать ещё рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время», — приводит слова Маслова Sport24.
После 14 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 7 очков.
Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России.
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