Андрей Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата
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Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему с равными соперниками сине-бело-голубые играют лучше.
«Так или иначе, за последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. А что касается Москвы — игроки «Зенита» не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрированно подходят к играм с любыми сильными соперниками. Команда Семака вообще с ними играет лучше, чем с теми, кто уступает ей в классе. В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то — недонастроиться. А с равными «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», – приводит слова Аршавина Sport24.
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