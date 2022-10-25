Андрей Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему с равными соперниками сине-бело-голубые играют лучше.



«Так или иначе, за последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. А что касается Москвы — игроки «Зенита» не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрированно подходят к играм с любыми сильными соперниками. Команда Семака вообще с ними играет лучше, чем с теми, кто уступает ей в классе. В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то — недонастроиться. А с равными «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», – приводит слова Аршавина Sport24.