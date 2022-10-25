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Сергей Корниленко: будем обращаться в ЭСК по удалению Гленна Бейла

Сергей Корниленко: будем обращаться в ЭСК по удалению Гленна Бейла
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб намерен оспорить красную карточку Гленна Бейла в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

«Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что нам это удастся и удаление Гленна отменят. Если мы видим моменты, где, по нашему мнению, судьи ошиблись, то почему не подавать, если есть такая возможность?

Слишком долго входили в игру, допустили много невынужденных ошибок, слишком поздно включили характер. В меньшинстве мы играли даже лучше, чем в равных составах», – приводит слова Корниленко Metaratings.

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