Аршавин: у Нобоа лишний вес, действует не на тех скоростях

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Сочи» Кристиане Нобоа.
«Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может. Поначалу он не проходил в состав, и это заслуженно, и когда он начал попадать в состав, «Сочи» также стал играть лучше. Но он уже слишком взрослый, и в следующем году «Сочи» надо понимать, как строить игру без него», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
24 октября состоялся заключительный матч 14-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на своём поле играл с «Сочи». Сине-бело-голубые победили соперников со счётом 7:0.
После этой победы «Зенит» набрал 36 очков, оторвавшись от идущего на второй строчке «Спартака» на семь баллов. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков.
- 25 октября 2022
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