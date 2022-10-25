Сон Хын Мин может стать игроком «Реала». Анчелотти следит за футболистом

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Sport1.
Корейский форвард хочет сделать следующий шаг в своей карьере, несмотря на то что у него подписан контракт с английским клубом до 2025 года. В ближайшее время Сон будет рассматривать различные варианты продолжения карьеры.
За нападающим пристально следит главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Также Сон интересен «Баварии» и «ПСЖ».
В текущем сезоне 30-летний кореец провёл в английской Премьер-лиге 12 матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. В Лиге чемпионов Сон забил два мяча в четырёх встречах. Форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.
«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 25 октября 2022
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:27
-
09:15
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
07:19
-
06:44
-
06:19
-
04:53
-
04:05
-
04:04
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:17
-
03:08
-
02:53
-
02:50
-
02:40
-
02:36
-
02:16
-
02:08