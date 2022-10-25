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Сон Хын Мин может стать игроком «Реала». Анчелотти следит за футболистом

Сон Хын Мин может стать игроком «Реала». Анчелотти следит за футболистом
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Sport1.

Корейский форвард хочет сделать следующий шаг в своей карьере, несмотря на то что у него подписан контракт с английским клубом до 2025 года. В ближайшее время Сон будет рассматривать различные варианты продолжения карьеры.

За нападающим пристально следит главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Также Сон интересен «Баварии» и «ПСЖ».

В текущем сезоне 30-летний кореец провёл в английской Премьер-лиге 12 матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. В Лиге чемпионов Сон забил два мяча в четырёх встречах. Форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.

«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги:

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