Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду, Феликс, Пепе и Фернандеш — в расширенном списке сборной Португалии на ЧМ-2022

Роналду, Феликс, Пепе и Фернандеш — в расширенном списке сборной Португалии на ЧМ-2022
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш назвал расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре. В список вошли 55 игроков.

Среди этих футболистов – Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Диогу Дало (все — «Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Бернарду Силва, Жоау Канселу, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»), Пепе («Порту»), Ренату Саншеш, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Фабиу Виейра («Арсенал»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью (все — «Вулверхэмптон») и другие.

Напомним, на групповом этапе сборная Португалии сыграет с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

«Прогресс нашей страны сделал людей безумными». Катар отбивается от мощных нападок Европы «Прогресс нашей страны сделал людей безумными». Катар отбивается от мощных нападок Европы

Бразильский фанат Томер Савойя на ЧМ-2018 в России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022