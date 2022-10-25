Роналду, Феликс, Пепе и Фернандеш — в расширенном списке сборной Португалии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш назвал расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре. В список вошли 55 игроков.
Среди этих футболистов – Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Диогу Дало (все — «Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Бернарду Силва, Жоау Канселу, Рубен Диаш (все — «Манчестер Сити»), Пепе («Порту»), Ренату Саншеш, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Фабиу Виейра («Арсенал»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью (все — «Вулверхэмптон») и другие.
Напомним, на групповом этапе сборная Португалии сыграет с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи.
Бразильский фанат Томер Савойя на ЧМ-2018 в России:
- 25 октября 2022
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